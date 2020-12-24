В 2020 году работники метрополитена Киева нашли в подземке более 180 вещей пассажиров. Больше всего на рассеянность граждан, как оказалось, влияли время года и погода.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
Читайте такжеЧипсов не будет: первая леди рассказала о новом школьном меню
В период осени и зимы киевляне и гости столицы чаще всего забывают шарфы, перчатки, шапки, зонты, очки, рюкзаки и сумочки. За потерянным возвращается лишь треть владельцев.
- Из ценного нашли: электронный фитнес браслет; электронная книжка; телефон; ноутбук.
- Из бытового: газонокосилка; микроволновая печь; гладильная доска; надувной матрас.
Топ 5 находок за 2020 год
- самокат
- платье
- телефоны
- чемоданы
- детские рюкзаки.
Как забрать потерянную вещь
Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции «Нивки» ежедневно с 8:00 до 17:00, в п2ятницю с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок – (044) 238-43-13.
Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы найденные на станциях передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram