В метрополитене также объяснили, как забрать вещь, потерянную в подземке.

В 2020 году работники метрополитена Киева нашли в подземке более 180 вещей пассажиров. Больше всего на рассеянность граждан, как оказалось, влияли время года и погода.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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В период осени и зимы киевляне и гости столицы чаще всего забывают шарфы, перчатки, шапки, зонты, очки, рюкзаки и сумочки. За потерянным возвращается лишь треть владельцев.

Из ценного нашли : электронный фитнес браслет; электронная книжка; телефон; ноутбук.

: электронный фитнес браслет; электронная книжка; телефон; ноутбук. Из бытового: газонокосилка; микроволновая печь; гладильная доска; надувной матрас.

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самокат

платье

телефоны

чемоданы

детские рюкзаки.

Как забрать потерянную вещь

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции «Нивки» ежедневно с 8:00 до 17:00, в п2ятницю с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок – (044) 238-43-13.

Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы найденные на станциях передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.

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Автор: УНИАН