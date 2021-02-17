Пассажирам пришлось выстоять в очереди, перед тем, как попасть на станцию.

В Киеве сегодня утром снова образовались внушительные очереди на входе на станции метро.

Видео одной из них опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас". На записи десятки людей стоят в очереди на станцию метро "Черниговская". Вереница из пассажиров растянулась на десятки метров по тротуару перед станцией.

"Когда хотели ограничить "скупчення людей", но что-то пошло не так", - пишет автор.

Вчера было обнародовано видео столпотворения на станции "Вокзальная". В подземке позже напомнили, что вынуждены ограничивать вход на станции из-за карантинных ограничений. Там также призвали пассажиров избегать скопления людей и отметили, что метрополитен работает в обычном режиме.

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Автор: Юрий Годован