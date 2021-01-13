В группе во время пандемии освоили новые цифровые HR-инструменты и прокачали профессиональные навыки команды.

Группа "Метинвест" вошла в рейтинг ТОП-50 лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes.

Рейтинг составляли в сотрудничестве с сайтом поиска работы Works на основании опроса среди 150 крупных украинских компаний и более 11 тыс. человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Как отмечает издание, компания "Метинвест" смогла сохранить команду в кризис благодаря гибкой НR-стратегии. Так, в группе во время пандемии освоили новые цифровые HR-инструменты и прокачали профессиональные навыки команды.

"Все это помогло крупнейшему украинскому работодателю укрепить свою корпоративную культуру и подтвердить статус социально ответственного бизнеса", - пишет Forbes.

Отмечается, что в компании сформировали специальный оперативный штаб для того, чтобы защитить сотрудников и создать для них комфортные условия в новом формате в условиях пандемии коронавируса.Читайте такжеГруппа "Метинвест" объявила о старте студенческого чемпионата M.Student Champ

"В итоге всю команду обеспечили средствами индивидуальной защиты, проводили непрерывную дезинфекцию помещений и температурный скрининг. Также организовали транспортировку сотрудников на работу и домой", — говорится в сообщении.

Еще одна причина попадания "Метинвеста" в рейтинг Forbes - в компании услуги по тестированию и лечению коронавируса включили в программу добровольного медицинского страхования. Кроме того, 7 тыс. сотрудников перевели на "дистанционку" в пиковый период карантина.

"Чтобы работа на дому не остановилась, запустили специальный онлайн-марафон "Пока все дома" с практическими советами и рекомендациями по организации работы дистанционно", - добавляет издание.

Отмечается, что после введения такого формата в "Метинвесте" взялись за разработку проектов, позволяющих команде работать в гибком формате — отдаленном и частично отдаленном — в будущем.

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Автор: УНИАН