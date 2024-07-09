'Месть будет вечной': российская ракета убила 10-летнего каратиста с сестрой и мамой

Тренер мальчика эмоционально отреагировал на трагическое известие.

Во время массированной атаки на Киев 8 июля Россия убила 10-летнего украинского каратиста Максима Симанюка с сестрой и матерью. Все трое были у себя дома, когда их убила ракета террористов, сообщает Украинская федерация каратэ.

На момент гибели Максиму было 10 лет, его сестренке Анастасии - 9, маме Зоряне - 40.

"Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк, и тренеру Владимиру Боеву", - говорится в сообщении.

Тренер Владимир Боев также эмоционально отреагировал на обстрел и гибель своего воспитанника.

"Сегодня российские террористы убили нашего маленького чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной", - написал он.

Атака на Киев 8 июля

8 июля россияне нанесли ракетный удар по Украине и в частности по Киеву. Враг запустил 38 ракет, из которых украинским воинам удалось сбить 30. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет".

По состоянию на 17:00 от ракетного удара российских нелюдей в Киеве погибло 33 человека.

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