В Хмельницком горсовете рассмотрят вопрос о прекращении пользованием всеми земельными участками УПЦ МП.

На внеочередной сессии Хмельницкого городского совета рассмотрят вопрос о прекращении пользованием всеми земельными участками УПЦ Московского патриархата.

Таким образом городской голова Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного в одном из храмов УПЦ МП в этом городе.

"Московская фсбэшная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить этот фсбэшное притон. На внеочередной сессии мы прекратим пользование всеми земельными участками на территории громады. Инициируем также решение областного и районного советов", - отметил он.

Симчишин подчеркнул, что те, кто бил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены.

"После таких событий те священники, которые имеют хоть частичку украинского, обязаны немедленно выйти из фсбэшной структуры", - подчеркнул городской голова.

Избиение попами УПЦ МП военного в Хмельницком

Как известно, сегодня в соцсетях распространилось видео, как в одном из храмов в Хмельницком "священник" УПЦ МП и верующие избили военного, который спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать церковь УПЦ МП.

Свидетели вызвали в храм полицию. Впоследствии в комментарии местным СМИ правоохранители заявили, что сейчас решается вопрос о привлечении военного к админответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), потому что он начал словесную перепалку и сбросил на пол Евангелия.

Также по факту избиения военнослужащего правоохранители открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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