Женщина возмутилась содержанием попов УПЦ МП в храмах лавры.

Неизвестная бабушка стала настоящим лицом событий последних дней вокруг выселения УПЦ МП с территории Киево-Печерской лавры. В комментарии журналистам она, не стесняясь толпы священников и прихожан, остро ответила все, что думает о пребывании московских попов в главной святыне страны.

У женщины спросили, поддерживает ли она выселение УПЦ МП, и отреагировала с эмоциями. "Очень! Надо было еще тридцать лет назад это сделать!" - сказала она, напомнив, что сейчас в Украине от рук россиян гибнут молодые парни.

Далее она добавила: "Чтобы эти к*цапы повыз*ыхали! Сколько наших детей поубивали?! Они здесь молятся, а там нам желают, чтобы мы сд*хли, да?!"

Видео дня

Женщина возмутилась содержаним попов УПЦ МП в храмах лавры. "Триста человек живут за наш счет! Ну это капец. Мне семьдесят лет, и я должна пахать, а эти т*ри живут здесь... Понастраивали себе, хозяева б*ять", - не сдержала эмоций пенсионерка.

Выселение УПЦ МП из Лавры - что известно

Вопреки расторжению договора об аренде помещений лавры с администрацией заповедника монахи УПЦ МП остаются на территории главной святыни.

Последние несколько дней попы подстрекали паству к беспорядкам, привлекая людей к блокированию работы комиссии Минкульта, которая должгна обследовать все госимущество, которым пользовалась УПЦ МП.

Договор был заключен еще во времена Януковича и позволял московским попам бесплатно пользоваться крупнейшими храмами лавры. Однако после выявленных нарушений в пользовании имуществом договор с МП был расторгнут.

1 апреля экс-настоятелю Киево-Печерской лавры вручили подозрение по статьям о разжигании религиозной вражды и оправдании российской агрессии. Примечательно, что за Павла уже вступилась РПЦ.

Вас также могут заинтересовать новости: