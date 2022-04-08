Он отметил, что на сегодняшний день проверено примерно 80% той территории, которую можно было безопасно осмотреть.

Специалисты начали осматривать город Буча под Киевом с 1 апреля и на сегодняшний день проверено примерно 80% той территории, которую можно было безопасно осмотреть.

Об этом в интервью Голосу Америки расказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Он рассказал, как начался осмотр города и, как нашли первые тела убитых граждан. По его словам сначала осматривали железнодорожный переезд, посмотрели на разбитые дома, увидели сожженную технику. Затем дошли до перекрестка улицы Вокзальная и Яблонская, и "увидели 21 тело убитых, замученных, со связанными руками гражданских, которые были расстреляны".

"Видно, что они уже не одни сутки лежали. Потому что некоторые тела даже собаки уже начали есть. А через день фактически выяснили, что в детском лагере "Променистый" в микрорайоне "Мельники" находился условный штаб россиян – и там в подземелье также были найдены пятеро молодых людей, со связанными руками. На улицах лежало большое количество расстрелянных. И не от осколков, не от минометов – а именно пулевые ранения, то есть людей расстреливали из автоматов", - рассказал подробности мэр Бучи.

Федорук уточнил, что в настоящее время проверять лесистую местность или береговую зону, рядом с населенными пунктами, опасно. "Они еще заминированы и туда никто, кроме специалистов, еще ступать не может. У нас уже есть соответствующие бригады саперов, сопровождающие газовщиков, работников облэнерго, работающие на обеспечение восстановления критической инфраструктуры", - сообщил мэр.

При этом он подчеркнул, что в городе осталось много боеприпасов российской армии. Федорук отметил, что между населенными пунктами общины был найден огромный арсенал снарядов разного рода, которые были спрятаны, прикрыты, а кое-где прямо среди поля брошены.

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