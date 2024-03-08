Каждый работодатель должен публично выдвинуть свое предложение, а представители власти - свое, считает Новак.

Для того, чтобы ввести общественно приемлемый механизм экономического бронирования, власть должна провести прямые обсуждения с бизнесом. Такое убеждение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя инициативы власти по бронированию сотрудников с зарплатами свыше 35 тыс. грн.

"Если механизм экономического бронирования не будет общественно приемлемым, он будет обходиться, избегаться, будет происходить тенизация этой сферы и т.д. Поэтому, безусловно, здесь должен быть прямой контакт представителей власти и реальных работодателей. Каждый работодатель должен выдвинуть публично свое предложение, а представители власти - свое. Тогда находится компромиссный вариант, так называемая золотая середина, которая устроит и одних, и других. Такой механизм будет работать. Если же это будет навязано любой стороной - работать это не будет", - отметил Новак.

В то же время, он подчеркнул: самым эффективным механизмом мобилизации является мотивационный, причем мотивация на добровольную мобилизацию - это не только хорошие условия для военнослужащих.

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"Хорошие условия состоят из трех частей. Первое - это высокая зарплата. Второе - медицинское страхование всей семьи. И третье - это обеспечение жильем. Мотивационные механизмы на мобилизацию будут работать гораздо эффективнее, чем попытки силового затягивания людей. Тот, кто мобилизуется добровольно, с пониманием, для чего он это делает, всегда будет эффективнее, чем тот, кого затянули силой", - резюмировал Новак.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала украинскую власть создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, которые не парализуют работу части страны, и ее экономики. Ведь нынешние инициативы, находящиеся в разработке, могут привести к переходу большой части экономики в "тень" для сохранения работников.