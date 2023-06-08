Медицинские силы ВСУ получили 30 автомобилей скорой помощи на сумму около 18 миллионов гривень. Передала авто компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Всего Метинвест уже закупил и передал ВСУ около 200 "скорых".

Все машины доставлены из Италии, где стоимость одного авто составляет 10-15 тысяч евро без доставки и ремонтов. Доставка достаточно сложная, признаются в компании: изначально приходится задействовать перевозчиков из Польши, далее силами волонтеров они доставляются в Украину и проходят ремонт, после этого уже доставляются в Киев. И только после ремонта они передаются получателям.

"Эти автомобили мы долго собирали, больше месяца. Ребята их заждались. Сейчас, перед наступлением, очень важно обеспечить автомобилями скорой помощи военных. Все автомобили из Италии, там есть наши украинские медики, мы обратились к ним. Они помогают нам искать эти автомобили, проверяют их, смотрят, общаются с госпиталями. В общем они нам помогли около 200 автомобилей закупить, перегнать, оформить", – говорит руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

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По его словам, все машины проходят обязательное ТО – меняются все жидкости, в случае необходимости – исправляются дефекты ходовой части и моторов. Таким образом, бойцы получают авто, которое точно не станет посреди дороги под обстрелом.

Бойцы благодарны Метинвесту за помощь. И признаются: иметь 30 подержанных авто на фронте – гораздо лучше, чем иметь 1-2 новых.

"Эти авто необходимы для осуществления эвакуации раненых военнослужащих, а своевременная эвакуация позволит вовремя оказать медицинскую помощь и сохранить жизнь. Все машины будут переданы в медицинские службы воинских частей и военных госпиталей, которые выполняют задачи по назначению в районах ведения боевых действий", - отмечает представитель медицинских сил ВСУ.

Как известно, за 15 месяцев полномасштабной войны "Стальной фронт Рината Ахметова" направил на помощь защитникам Украины более 4,5 млрд грн. из них доля Группы Метинвест – более 3,3 млрд грн. так ВСУ получили 1 200 дронов, 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Также предоставлено 1,2 млн литров горючего.