Вместо этого школам предлагается самостоятельно отмечать лучших учеников.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца и вручение их в школах.

Об этом сообщила секретарь Комитета, народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа на странице в Facebook. "За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но одновременно образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и большой войны... Этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах...", - написала она.

Нардеп добавила, что это позволит сэкономить деньги из государственного бюджета. Вместо этого школы могут самостоятельно отмечать лучших учеников собственными отличиями.

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"Изначально в бюджете на 2025 год был запрос на почти 4,6 млн грн на золотые медали. И более миллиона гривен на серебряные", - детализировала Пипа.

Образование в Украине

В украинских школах появится новый предмет - "Уроки счастья". Он станет аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению "Well-Being".

В частности, во время таких уроков детей будут учить строить отношения с людьми, любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным. Кроме того, во время "Уроков счастья" детей будут учить эмоциональным компетентностям - важности эмпатии, эмоционального интеллекта.

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