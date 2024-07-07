Его появление анонсировала первая леди.

Уже с сентября в украинских школах запустят аналог американского курса по социально-эмоциональному обучению "Well-Being".

Он будет называться "Уроки счастья", сообщает первая леди Украины Елена Зеленская. Курс создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". "Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь", - написала она в Telegram.

Так, на уроках счастья речь пойдет о следующих вещах:

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умение строить отношения с людьми, любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;

творчество и умение быть творцом своей жизни;

"человековедение" - о понимании, что значит быть человеком;

мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;

ценности и то, как важно знать смыслы жизни;

эмоциональную компетентность - важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;

ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.

Школы в условиях войны

Недавно стало известно, что учебный год в школах Львова начнется не 1 сентября, а 19 августа. Соответствующее решение принял Штаб подготовки города к зиме.

Между тем в прифронтовом Запорожье планируют построить подземные учебные заведения.

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