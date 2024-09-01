Оксен Лисовой отметил, что страх перед мобилизацией не главная проблема, но на этом играет враг.

Ситуация с абитуриентами в Украине в будущем будет ухудшаться. Будущие студенты идут туда, где привлекательно, а не там, где есть льготы.

"Сделайте поправку еще и на демографию, на количество выпускников. Но, тем не менее, да, у нас пока еще идет подъем, потому что дальше будет хуже. У нас будет еще и демографический спад, который пока мы еще на выпускниках/поступающих не чувствуем. Да, есть определенный объем потерь и, наихудшее, есть объем потерь наиболее способных молодых людей, наиболее способных поступающих. Безусловно, каждая страна конкурирует за способного человека и стремится создать для него соответствующие программы. Вопрос в привлекательности нашего высшего образования. Они идут туда, где привлекательно. А не туда, где им дают льготы", - рассказал министр образования на науки Украины Оксен Лисовой в интервью ВВС Украина.

При этом он не считает, что виновата в этом мобилизация. В качестве примера, он привел своего сына, который мог уехать учиться за границу, но отказался. В то же время министр отметил, что есть и те, кто боится оставаться в Украине, но с этим страхом должна работать школа и родители.

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"Причины страха состоят в том, что над этим страхом системно работает противник. С этим страхом не работают родители, и с этим страхом недостаточно поработала школа, чтобы избавиться от этого страха", - отметил Лисовой.

По его словам, в 2014 году он тоже боялся войны, но обучающий курс смог побороть этот страх. Лисовой отметил, что каждый должен понимать, что это его стран и он сам решает, как она будет жить и развиваться. Он указал, что для этого необходимо привить правильные ценностные ориентиры.

"Объяснить, почему иметь свою страну и защищать свою страну – это твой личный успех. Потому что это инструмент твоего успеха", - подытожил глава МОН.

Военный учет абитуриентов - послдение новости

Начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного ЦК и СП Любомир Хомицкий сообщил, что абитуриентов призывного возраста не зачислят в учебное заведение без предоставления военно-учетного документа, но для военнообязанных женщин существуют определенные нюансы.

По его словам, военнообязанные абитуриенты должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - предоставление военно-учетного документа.

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