Прокуроры сообщили, когда ждать следующих переговоров с Ираном по сбитому МАУ

За время следствия к иранской стороне направлены 4 запроса о международной правовой помощи, и в рамках переговоров стороны более детально обсудили предложения украинской стороны.

Офис генпрокурора сообщил дату, когда состоится следующий раунд переговоров с делегацией Исламской республики Ираном о сотрудничестве в рамках расследования сбитого ими самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 «Тегеран-Киев».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

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По информации прокуроров, встреча с иранскими представителями состоится в октябре.

За время следствия к иранской стороне направлены 4 запроса о международной правовой помощи, и в рамках переговоров стороны более детально обсудили предложения украинской стороны. В частности, речь шла о создании следственной группы в формате Украина-Иран, проведении совместных следственных действий на территории Ирана, экспертиз и допросов.

Сегодня планируется визит прокурора военной прокуратуры Ирана и руководителя аппарата вице-президента Исламской республики в Офис Генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям в деле сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины».

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