'Матери не должны хоронить своих детей': Алла Ландар о миссии благотворительного фонда 'Велич життя'

С начала полномасштабной войны благотворительный фонд "Велич життя", возглавляемый Аллой Ландар, стал символом несокрушимой поддержки украинцев, которые живут и работают в сложнейших условиях войны. Команда фонда неустанно работает, чтобы обеспечить критически необходимую помощь для прифронтовых территорий, госпиталей, больниц и служб Донетчины. О деятельности фонда его основательница Алла Ландар рассказала в эфире телеканала "1+1".

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут. Наша задача - не просто доставить оборудование, а сделать так, чтобы оно работало там, где это необходимо", - говорит Алла Ландар.

Алла Ландар лично вместе с волонтерами объездила едва ли не все прифронтовые территории. Она видела собственными глазами масштабы разрушений и насколько критической является потребность в помощи.

Помощь в цифрах и фактах

За почти три года войны фонд "Велич життя":

Обработал сотни заявок от медицинских учреждений, военных госпиталей и служб чрезвычайных ситуаций.

Доставил тонны медицинского оборудования в такие города, как Покровск, Краматорск, Славянск, Дружковка, Доброполье и Торецк.

Передал десятки генераторов, терминалов Starlink, аппаратов ИВЛ и другого современного оборудования.

Обеспечил больницы реанимобилями и компьютерными томографами, которые ежедневно спасают жизни.

Фонд обеспечивает не только больницы, но и полицию и медицинские службы, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Благодаря их работе украинские медики получили доступ к турникетам, специализированным системам доступа и другому оборудованию, без которого трудно спасать жизни в условиях войны.

Один из самых запоминающихся случаев произошел в Торецке, где медики работают практически на линии фронта. Когда фонд доставил реанимобиль, на место подъехала скорая с раненым водителем. Оказалось, что транспорта не хватает, а врачи часто рискуют жизнью, чтобы вовремя добраться до пациентов.

"Каждая заявка, которую мы получаем, - это не прихоть. Это необходимость, от которой зависит чья-то жизнь", - отмечает Алла Ландар.

Ежедневно в фонд обращаются около 100 медицинских учреждений, военных госпиталей и представителей служб Донетчины. Новые заявки уже готовятся к выполнению, и команда фонда "Велич життя" начинает очередную гуманитарную миссию.

"Мы работаем ради жизни. Мы делаем то, что должны делать, потому что знаем: нашей помощи ждут люди, которые борются за наше будущее", - подытоживает Алла Ландар.

Благотворительный фонд "Велич життя" продолжает быть надежной опорой для тех, кто работает на передовой, и для тех, кто пострадал от последствий войны. Каждое их действие - это вклад в борьбу за нашу свободу.