Замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин рассказал о своем знакомстве с Андреем Ермаком.

Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин рассказал о своем знакомстве с Андреем Ермаком.

Об этом сообщает издание "Гордон".

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она (внучка Маша Фокина - УНИАН) довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашения в ТКГ - УНИАН). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – рассказал Фокин.

При этом он отметил, что у не имеет желания говорить о своей внучке с кем бы то ни было.

"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", – сказал Фокин.

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Назначение Фокина в ТКГ: что известно

28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

5 августа в Офисе президента сообщили, что Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца текущей недели.

18 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации по Донбассу (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

В одном из своих недавних интервью Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и общей амнистии боевиков не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

В программе Светская жизнь на канале 1+, внучка Фокина рассказала, что лично познакомила своего дедушку с другом детства - Андреем Ермаком.

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Автор: УНИАН