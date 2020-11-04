Супруги не виделись больше трех лет.

Оправданного апелляционным судом Милана и освобожденного из тюрьмы военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива в аэропорту «Киев» встречала его супруга Диана.

«Эта история научила меня ценить каждый день, потому что мы не знаем, что будет завтра», – так она прокомментировала решение суда, пишет hromadske.

Пара восстановилась после более трех лет разлуки.

Читайте такжеМаркив прибыл в Украину (фото, видео)Раньше девушка рассказывала о том, как восприняла обвинительный приговор, вынесенный Виталию в 2019 году: «Я ожидала, что может быть отрицательный приговор, но даже в страшных снах я не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шоком назвать, это легко сказать».

Дело против нацгвардейца Маркива: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

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Автор: Катерина Шварц