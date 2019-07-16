"Даже в страшных снах не могла представить": жена Маркива о приговоре мужу

Диана Маркив отметила, что муж нормально держится, а ее он заранее готовил к тому, что приговор может быть отрицательным.

Жена украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана была более чем в шоке после оглашения приговора мужчине итальянским судом.

Об этом Диана Маркив заявила в программе «Нині вже» («Прямо сейчас») на Громадском.

«Я ожидала, что может быть отрицательный приговор, но даже в страшных снах я не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шоком назвать, это легко сказать», — сказала она.

В то же время Диана отметила, что муж нормально держится, а ее он заранее готовил к тому, что приговор может быть отрицательным.

«Сказал, будем бороться до конца, все будет хорошо... он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным: ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время», — рассказала она.

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Диана Маркив добавила, что мать посещает Виталия раз в две недели, но сама она не ездит к нему.

«Мы с Виталием приняли решение, что мне лучше не ездить», — резюмировала жена нацгвардейца.

Напомним, 12 июля нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы. При этом итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения нацгвардейца Виталия Маркива.