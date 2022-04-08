Житель Мариуполя стал свидетелем бомбардировок российскими оккупантами драмтеатра Мариуполя, в котором были сотни женщин и детей.

Свидетель бомбардировки театра в Мариуполе выбрался из оккупированного россиянами города, проплыв ледяным морем 4 км, чтобы добраться до безопасной территории Украины.

Как пишет британская газета The Guardian Дмитрий Юрин был дома в Мариуполе 16 марта, когда русская бомба ударила по мариупольскому драмтеатра. Его квартира на проспекте Мира была в паре сотен метров, через площадь с фонтаном. Театр был большим бомбоубежищем. Внутри были сотни женщин и детей.

"Это был ужасный, мощный взрыв, огромный взрыв. Я слышал крики и крики", – рассказал Юрин.

"Я видел тела и куски тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, а потом мальчика. Все пострадали. Ноги мальчика не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови", - продолжил свой рассказ мужчина.

Рядом на земле неподвижно лежала женщина. Члены семьи отчаянно пытались ее реанимировать, давя на грудную клетку.

"Они пытались вернуть ее. Возле нее стоял ребенок и говорил: "Мама, не спи". Женщина была мертва", - говорит Юрин.

Точное количество людей, погибших в результате российского авиаудара, пока неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что погибли 300 человек.

Свидетели, в том числе Юрин, подтверждают, что были десятки тел. Говорят, непрерывные российские обстрелы сделали спасательные работы опасными.

Юрин рассказал, что вернулся в гараж, где прятался с мамой Надеждой, закурил и проглотил несколько таблеток. Он решил, что должен выбраться из Мариуполя, который в течение двух ужасных недель атаковали и окружали русские войска. Город был отрезан со всех сторон. Он придумал необычный план: решил, что уплывет в безопасное место.

Юрин - рыбак, он проводил часы на Азовском море со своим отцом, ловя местную кефаль, известную как пеленгас. Мужчина нашел свои рыболовные кулики, которые ранее использовались для выкапывания червей. Он взял два мешка для мусора, чтобы завязать их вокруг носков, несколько веревок и четыре 5-литровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их как буйки.

Одевшись в импровизированный костюм, По словам Юрина, он отправился пешком к пляжу. Был под вечер. Он прошел мимо разрушенных домов.

"Было несколько человек, которые искали воду. Кто-то попросил у меня сигареты. Остальной город был безлюден. Я пошел знакомым путем к набережной. Было холодно", - рассказал Юрин.

Мужчина рассказал, что прошел вдоль песка вброд, а затем погрузился в воду. Он выплыл 150 метров, параллельно берегу, и двинулся на Запад. Вода была очень холодная.

"У меня тикали зубы. Я прятался за одну из бутылок, чтобы меня никто не видел. Иногда я отдыхал на буйке", - подчеркнул Юрин.

Он плыл два с половиной часа. Маршрут длиной 4 км проходил мимо российских позиций в селе Рыбацкое и до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом. Мужчину трясло от холода. Он нашел пожилую пару, которая приняла его, дала водки и тарелку борща.

Деревня Мелекино была под контролем России. С помощью соседа Юрина удалось сесть на микроавтобус, который направлялся к порту Бердянск, также оккупирован российскими войсками. По его словам, российские солдаты на блокпосту его проигнорировали.

"Им было по 17 или 18 лет", - вспоминает он.

Из Бердянска ему удалось переехать на территорию Украины - сейчас он во Львове.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела долгое время не было информации о пострадавших.

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