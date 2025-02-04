В городе делают красивую картинку для российской пропаганды.

В Мариуполе, который сейчас находится под контролем РФ, оккупационные власти сравняли с землей много жилых домов, исторический центр разбит вдребезги. О реалистичной картине жизни в Мариуполе редактор сайта 0629 Анна Мурлыкина рассказала Video NV.

Речь идет о том, что Мариуполь имеет стратегическое значение для россиян из-за близости к морю и важной инфраструктуры. Это ключевой транспортный узел, через который идут поставки оружия в оккупированный Крым и на фронт. Поэтому в отличие от многих других оккупированных городов Донецкой области, Мариуполь восстанавливают.

Говорить, что город остается в том же разрушенном состоянии, что и три года назад, было бы неправдой. В частности, по словам редактора, демонтировано большинство разрушенных зданий - около 30% многоэтажек сравняли с землей, расчистив территории. Это полностью изменило облик города.

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"Где-то 30% многоэтажек разрушенных под котлован, демонтированы. И это полностью изменило ландшафт города. Люди, которые туда возвращаются, говорят, что они плохо ориентируются в Мариуполе. Просто не узнают улиц, проспектов и это морально очень тяжело. С другой стороны, нет этого бельма, руин, руин уничтоженных. Они это с центральных проспектов убрали", - рассказала Мурлыкина.

Однако, если отойти на несколько десятков метров, уже видишь разбитые дома, обстрелянные стены - следы войны никуда не делись.

Россияне создают картинку "успешного восстановления": даже в тех домах, которые не отремонтированы, красят фасады и вставляют окна, формируя эффект благополучия.

"Все это делает такую красивую картинку для российской пропаганды, что все ура-ура, обертка, да. Вот они ее сделали", - констатирует Мурлыкина.

По ее словам, самая большая проблема для оккупационных властей - частный сектор. До войны в Мариуполе было 2500 многоэтажек и 43 тысячи частных домов. Почти все частные дома из-за российских обстрелов подверглись разрушениям, многие сектора разбиты в кирпичи. Такие районы, как Приморский, Черемушки и исторический центр, уничтожены до основания. Особенно пострадала старинная часть города, где жили греки, где располагались их купеческие имения, исторические здания.

"Все это, этого нет. Историческое наследие - они его даже и не думают восстанавливать. А это самое ценное на самом деле то, что было в Мариуполе, потому что оно было аутентичным. Россияне не вкладывают в это деньги. Вообще. Они говорят, что это частные дома, поэтому это ваше личное дело", - отмечает редактор.

Оккупационная власть некоторым предлагает денежную помощь, кому-то восстанавливают жилье какие-то волонтерские бригады. В то же время в прошлом году, например, обещали отремонтировать 100 частных домов, но объем не выполнили. План на 2025 год предусматривает возобновление этой программы, но масштабы мизерные: если восстанавливать 100 домов в год, для полного восстановления частного сектора понадобится полвека.

"Мы как-то там посчитали с нашей коллегой, сколько лет - там где-то 50 лет понадобится, чтобы восстановить частный сектор Мариуполя. А это большая часть города", - отметила Мурлыкина.

По ее словам, с работой в Мариуполе плохо, то есть, найти ее можно, но в основном это физический труд. Мужчины могут трудоустроиться без проблем, если не имеют проблем с алкоголем. Они зарабатывают в среднем 70-80 тысяч рублей в месяц, а некоторые - до 100 тысяч. Это позволяет жить без голода, хотя цены на продукты высокие. Основные сферы труда - строительство, разбор завалов, а также работа на металлургических комбинатах. В частности, на комбинате имени Ильича и на территории бывшей "Азовстали" продолжается массовая распиловка металла.

"Есть работы на распиле металлолома и комбинате Ильича. И то, что осталось от Азовстали, сейчас продолжают распиливать на металлолом. Эту работу контролируют чеченцы Кадырова", - рассказала Мурлыкина.

Оборона Мариуполя - что известно

Напомним, оборона Мариуполя Донецкой области длилась 86 дней, из которых 82 - в полном окружении. За это время российские террористы уничтожили десятки зданий и убили тысячи мирных жителей города. В частности, 16 марта 2022 года россияне ударили по Мариупольскому драмтеатру, где прятались люди. Не остановила оккупантов даже гигантская надпись "ДЕТИ". Находиться там могли, по разным данным, от 500 до 1200 человек. Многие из них не выбрались.

16 мая начался выход защитников с "Азовстали" - 20 мая с "Азовстали" вышел последний украинский военный.

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