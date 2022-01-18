"Метинвест" запустил образовательную программу для студентов вузов и колледжей.

Группа компаний "Метинвест" открыла шестой сезон образовательной программы для лучших студентов вузов и колледжей, которые поборются за возможность получить работу на предприятиях группы.

Об этом сообщили в компании.

Согласно сообщению, M.Student Champ — это образовательный проект для студентов не младше третьего курса и выпускников университетов, а также четвертых курсов техникумов и колледжей.

В новом сезоне кейс-чемпионат реализуется на всех ключевых предприятиях Группы "Метинвест" в городах: Мариуполь, Запорожье, Авдеевка, Кривой Рог, Днепр, Киев, Покровск и Каменское. Участники будут решать реальные производственные задачи, а также создавать новые идеи и предложения для совершенствования технологических процессов.

В компании сообщают, что для студентов участие в таком чемпионате – это возможность получить практические навыки по своей будущей профессии, посетить предприятия в своем регионе, познакомиться и поработать со специалистами-практиками.

Но самое главное, как отмечают в "Метинвесте" - по завершению проекта лучшие студенты получат приглашение на практику, дуальное обучение или работу.

Кроме того, в компании добавляют, что финалисты проекта получат денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата M.Student Champ в текущем году составит свыше 100 тысяч гривен.

Открытие кейс-чемпионата состоится 15 февраля, поэтому до этой даты желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.