Все места содержания военнопленных создаются и функционируют согласно нормам международного права и Женевских конвенций.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявляет, что в Украине создадут новое место для содержания русских военнопленных, это будет еще один большой лагерь.

Об этом он сказал в интервью, которое было продемонстрировано в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о российских военнопленных и якобы том, что места для их содержания в Украине переполнены.

"Давно была потребность создания нового лагеря содержания российских военнопленных, работа над этим ведется, в ближайшее время будут новости. По локации - на этот раз это будет другое место. Но не будем дополнительно давать какой-то конкретики. Будет еще один большой лагерь", - рассказал Юсов.

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Он подчеркнул, что все эти места содержания создаются и функционируют согласно нормам международного права и Женевских конвенций. К ним имеют доступ представители Международного Комитета Красного Креста.

"Украина - не Россия. Мы показываем, что как бы мы ни ненавидели наших врагов, есть международное право, есть человеческое достоинство, украинцы его точно имеют. И мы обращаемся с врагами так, как того требует международное право. И требуем, чтобы так делала и так называемая Российская Федерация", - отметил представитель разведки.

Кроме того, на вопрос о "перевоспитании", в частности преподавания военнопленным россиянам ускоренного курса истории Украины, Юсов отметил, что это вопрос "раззомбирования людей, которые поражены рашистской пропагандой".

"В этом направлении ведется работа. Для того, чтобы у военнопленных было объективное восприятие истинных причин этой геноцидной войны, кто действительно виноват в этой войне, каких страшных военных преступлений они повлекли и наделали нашему народу. Конечно, они должны знать информацию об этом", - сказал он.

Представитель ГУР добавил, что эта информация до военнопленных доносится в добровольном режиме.

Пленные российские оккупанты - детали

Ранее в The Times рассказали о жизни пленных российских оккупантов и то, как Украина их "перевоспитывает". Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину одна из бывших исправительных колоний на западе Украины превратилась в Центральный и пока единственный лагерь для пленных оккупантов. Здесь военнопленные будут ждать, пока их отправят домой: либо в обмене пленными, либо в конце войны.

Спикер украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко отметил, что около трети всех военнопленных в лагере – это бывшие осужденные, завербованные армией в штрафные части "Шторм-З".

Некоторые бывшие осужденные пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на глубоких традициях российской тюремной иерархии.

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