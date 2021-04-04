По данным главы столичной Госпотребслужбы, на прошлой неделе 85% организованных коллективов продолжили работать в обычном режиме.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил работодателей Киева о штрафах за несоблюдение карантинных ограничений в офисах.

"Мы промониторили на прошлой неделе организованные коллективы любой формы собственности - коммунальной, государственной, частной. К сожалению, 85% остались работать в полном объеме, в помещениях не соблюдают элементарный режим ношения масок. Поэтому мы будем тех работодателей штрафовать минимум на 34 тысячи гривень", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте такжеКиев обновил COVID-рекорд: впервые за сутки более 2 тысяч инфицированных и 50 смертейРубан отметил, что со стороны властей города Киева с понедельника будет жесткий мониторинг всех организованных коллективов в закрытых помещениях. В случае выявления невыполнения противоэпидемических мероприятий глава Госпотребслужбы столицы обещает, что будут обращения в правоохранительные органы.

Усиление карантина в Киеве

С 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности из-за COVID-19.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина в прошлом году, около 400 тыс.

Также закроют детсады и начальные классы в школах.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Также с 5 апреля в Киевской области начнут действовать дополнительные противоэпидемические меры. Каждая территориальная община области должна отдельно принять решение о применении тех или иных мер, оценивая ситуацию на своей территории.

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Автор: Катерина Комолова