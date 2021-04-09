Ранее Виталий Кличко допустил продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

Комендантский час в Киеве может вводить своим решением Верховная Рада, а продление локдауна в столице возможно при ряде условий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время шоу "Право на власть" на канале 1+1.

"Комендантский час может ввести своим решением Верховная Рада. Это не полномочия городских властей, во-первых. Во-вторых, сейчас много спекуляций относительно комендантского часа, относительно продления локдауна. Мы будем исходить исключительно из цифр, которые получаем. Сегодня почти 2 тысячи больных, 48 человек погибли. Цифры очень неоптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если цифры увеличатся, то мы можем говорить о продлении локдауна. И мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - сказал Кличко.

По словам городского головы, пока неизвестно, будут ли продлевать карантин до 10 мая.

"Я не хочу на эту тему спекулировать. Мы не можем сказать. Мы ввели локдаун в понедельник и, надеюсь, через неделю мы будем иметь положительную динамику по снижению заболеваемости людей", - добавил Кличко.

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Напомним, ранее в четверг Виталий Кличко допустил продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время локдауна график движения городского общественного транспорта могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пока коммунальный транспорт работает по графику, который был до локдауна.

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Автор: Александр Топчий