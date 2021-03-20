Окончательное решение о работе общественного транспорта в столице примут в понедельник / фото Официальный портал Киева

Будет ли работать общественный транспорт в Киеве на время жестких карантинных мер, станет известно в понедельник, 22 марта.

Об этом после завершения заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

«Окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта», - заявил Поворозник.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировали еще более 15 тысяч случаев COVID-19: лидирует Львовщина«Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе», - подчеркнул столичный чиновник.

Он отметил, что по результатам заседания Киев отнесли к «красной» зоне ограничений с 00:00 23 марта 2021 года, и напомнил, что ограничения «красной» зоны столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС - они начали действовать уже с сегодняшнего дня.

Ограничения красной зоны

фото t.me/COVID19_Ukraine

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Автор: Тамара Отовская