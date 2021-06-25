В то же время две трети респондентов считают, что Украина действительно является суверенным государством.

Число граждан, считающих Украину независимым государством, составляет чуть больше половины от всех опрошенных респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Реализация основных принципов Конституции и конституционных прав граждан" социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня.

В частности, накануне Дня Конституции социологическая служба Центра Разумкова спросила граждан Украины о том, в какой мере реализованы основные принципы Конституции Украины, которая определяет ее как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

Так, согласно результатам опроса, 67% респондентов считают, что Украина действительно является суверенным государством. Отрицательный ответ дали 26%. Еще 7,1% затруднились ответить.

Читайте такжеТелеведущая Наталья Мосейчук обратилась к российским пропагандистам (видео)Кроме того, независимым государством Украину называют 56% респондентов. Не считают Украину независимой - 39,5%. Еще 4,8% затруднились ответить.

Также 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством. Отрицательный ответ дали 33%. Еще 7,1% затруднились ответить.

Социологи сообщили, что заметно реже граждане Украины называют ее социальным государством. И гораздо реже граждане Украины считают ее правовым государством.

В то же время, если суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 83% на западе страны, до 50% - на востоке, то независимой - большинство жителей только западного и центрального регионов (соответственно 80% и 58%), тогда как большинство жителей южного и восточного регионов (соответственно 58% и 56%) ее таковой не считают. По всем указанным показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями западного региона, хуже всего - жителями восточного и южного регионов. Чем моложе респонденты, тем выше они оценивают реализацию конституционных принципов.

Респонденты также оценивали, насколько соблюдались в Украине в течение последнего года права человека и гражданина по 5-балльной шкале, где оценка "1" означала, что права соблюдались очень плохо, а «5» - очень хорошо.

В частности, выше граждане оценивали соблюдение в Украине таких прав и конституционных принципов: право на свободу передвижения, на жизнь, на свободу слова, мнения, совести и религии, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, на образование, на гарантию прав и свобод без дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или других обстоятельств, на защиту детей и подростков, недопустимость пыток и пребывания человека в рабстве (соблюдение этих прав и принципов оценивается в диапазоне от 3,5 до 3,7 балла).

Вместе с тем, ниже оценивается соблюдение таких прав и принципов: права на справедливый, открытый и независимый суд, презумпцию невиновности в уголовном праве, права на социальную и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, на труд и справедливое вознаграждение (соблюдение этих прав и принципов оценивается в диапазоне от 2,6 до 2,9 балла).

Социологи отметили, что по сравнению с 2006-м и 2011 годами, когда проводились аналогичные опросы, улучшилось, по оценкам граждан, соблюдение таких прав: на защиту детей и подростков, на здравоохранение, на образование, на труд и справедливое вознаграждение, на социальное обеспечение, на социальную и медицинскую помощь. По сравнению с предыдущими годами оценки гражданами соблюдения любого из прав не снизились на статистически значимом уровне.

Жители западного региона оценивают соблюдение большинства прав выше, чем жители других регионов. Чем моложе респонденты, тем выше они оценивают соблюдение всех конституционных прав в Украине.

*** Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. 018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта «Украина: 30 лет на пути в Европу», финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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Автор: Виталий Саенко