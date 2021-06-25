Осадки ожидаются по всей стране.

На выходных, 26 и 27 июня, в Украину вернутся дожди и грозы. В субботу осадки ожидаются на западе, севере и юге страны, а в воскресенье дожди сместятся в центр и на восток страны. При этом температура понизится местами до +21°...+23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +20°, днем +34°, небольшой дождь. В воскресенье днем ожидается +27°, а ночью - до +19°, гроза.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +21°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +13°, днем +24°, без осадков.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +23°, гроза. В воскресенье - без осадков, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +18°...+30°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +17°...+25°, ливень.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье - переменная облачность, +20°...+29°, гроза.

В Харькове в субботу температура ночью составит +22°, днем +33°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье температура составит +19°...+30°, гроза.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +18°...+26°, ливень. В воскресенье +18°...+27°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +27°, небольшая облачность и легкий дождик.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь: ночью +19°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +23°, днем +35°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +21°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +23°, ливень. В воскресенье днем температура составит +21°, ночью похолодает до +9°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье - небольшой дождь, температура составит +14°...+25°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +13°...+24°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +24°. В воскресенье температура составит +12°...+25°, практически безоблачно.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +21°, днем +33°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, +20°...+30°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +30°. В воскресенье будет небольшая облачность и легкий дождь, температура +20°...+28°.

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Автор: Екатерина Лиманская