Рада законодательно урегулировала статус лица без гражданства

На сегодняшний день процедура определения статуса лица без гражданства законодательством Украины не урегулирована.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства" (№2335).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 331 народный депутат.

Как было отмечено во время представления законопроекта, в Украине по подсчетам международных правозащитных организаций, есть от 40 до 80 тыс. человек без гражданства.

Итак, данным законом внесены изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", которыми устанавливается, что иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, обязаны иметь действительный паспортный документ. А в случае потери или обмена паспортного документа должны в течение трех рабочих дней письменно сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.

Лицо, которое не может получить паспортный документ в связи с тем, что оно не рассматривается как гражданин любым государством в силу действия его закона, вправе обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, с заявлением о признании лицом без гражданства, несмотря на законность или незаконность его пребывания на территории Украины.

Также предусмотрено, что лица, которые признаны лицами без гражданства в порядке, установленном этим законом, и которые получили вид на жительство, считаются временно находящимися на территории Украины на законных основаниях, на период до получения вида на жительство или получения гражданства Украина.

Читайте такжеИностранцев обяжут сдавать биометрические данные для оформления украинской визы

Сведения о ребенке приводятся в заявлении одного из его законных представителей. Заявление о признании ребенка, разведенного с семьей, лицом без гражданства подается одним из его законных представителей.

Решение об отказе в признании лицом без гражданства принимается в случае, например, если заявитель является гражданином Украины или другого государства, при условии, что его гражданство было признано компетентным органом этого государства и заявитель был документирован в соответствии с законодательством этого государства; если заявитель сознательно подал недействительные (кроме документов, которые стали недействительными в связи с истечением срока их действия), поддельные документы или сообщил о себе ложную информацию относительно обстоятельств, которые влияют на определение статуса.

Также причиной для отказа является то обстоятельство, если заявитель совершил военное преступление или преступление против человечества, как определено в международных актах, разработанных с целью принятия мер в отношении таких преступлений, или совершил тяжкое преступление неполитического характера за пределами страны их проживания до того, как они были допущены в эту страну, или виновен в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Лицу без гражданства, которе постоянно или временно проживает на территории Украины, но не имеет проездного документа, выдается удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, которое является документом, удостоверяющим личность без гражданства при пересечении государственной границы Украины и пребывания за границей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram