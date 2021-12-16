Власти столицы планируют после окончания отопительного сезона повысить тариф на проезд в пассажирском транспорте до 20 грн.

Киевсовет утвердил список категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 94 депутата Киевсовета из 105, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принято, как срочное, с целью урегулирования порядка использования средств, предусмотренных в бюджете Киева на компенсационные выплаты за льготный проезд в городском пассажирском транспорте отдельных категорий лиц.

Таким образом, бесплатный проезд в следующем году предоставлен таким категориям лиц, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, и лицам, взятых в городе на учет, перемещенных с временно оккупированных территорий, районов проведения АТО:

лицам с инвалидностью ІІІ группы;

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью I группы;

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью;

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за пожилым, достигшим 80-летнего возраста;

членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

лицам, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и членам семей погибших (умерших) таких лиц;

родителям многодетных семей;

пенсионерам по возрасту;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

учащимся учреждений общего среднего образования (льготный проезд с 1 сентября по 1 июля следующего года).

Читайте такжеВ Киеве скоро наземный транспорт будет ездить на час дольше: названы маршрутыДля учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений сохраняется льготный проезд в период с 1 сентября по 1 июля следующего года в размере 50% стоимости проезда.

Также решение включает категории лиц, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним; реабилитированные лица;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью, полученной на войне, и лица, приравненные к ним;

лица, сопровождающие лицо с инвалидностью в результате войны I группы;

граждане, отнесенные к I категории, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, относящиеся ко II категории; дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;

лица с инвалидностью I и II группы; дети с инвалидностью; лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы;

военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним, родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

дети из многодетных семей;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания; бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.

Этим же решением депутаты утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева, на компенсационные расходы транспортных предприятий города.

Цены на проезд в Киеве: подорожание

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении до 20 грн с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

17 ноября мэр Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Бюджетом столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн "Киевпасстрансу" и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда на нынешнем уровне.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.

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Автор: Инна Андалицкая