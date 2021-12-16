Киевсовет утвердил список категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.
Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 94 депутата Киевсовета из 105, зарегистрированных в сессионном зале.
Решение принято, как срочное, с целью урегулирования порядка использования средств, предусмотренных в бюджете Киева на компенсационные выплаты за льготный проезд в городском пассажирском транспорте отдельных категорий лиц.
Таким образом, бесплатный проезд в следующем году предоставлен таким категориям лиц, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, и лицам, взятых в городе на учет, перемещенных с временно оккупированных территорий, районов проведения АТО:
- лицам с инвалидностью ІІІ группы;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью I группы;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за пожилым, достигшим 80-летнего возраста;
- членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- лицам, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и членам семей погибших (умерших) таких лиц;
- родителям многодетных семей;
- пенсионерам по возрасту;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- учащимся учреждений общего среднего образования (льготный проезд с 1 сентября по 1 июля следующего года).
Читайте такжеВ Киеве скоро наземный транспорт будет ездить на час дольше: названы маршрутыДля учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений сохраняется льготный проезд в период с 1 сентября по 1 июля следующего года в размере 50% стоимости проезда.
Также решение включает категории лиц, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним; реабилитированные лица;
- пострадавшие участники Революции достоинства;
- лица с инвалидностью, полученной на войне, и лица, приравненные к ним;
- лица, сопровождающие лицо с инвалидностью в результате войны I группы;
- граждане, отнесенные к I категории, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, относящиеся ко II категории; дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
- лица с инвалидностью I и II группы; дети с инвалидностью; лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы;
- военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним, родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
- дети из многодетных семей;
- бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания; бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.
Этим же решением депутаты утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева, на компенсационные расходы транспортных предприятий города.
Цены на проезд в Киеве: подорожание
Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении до 20 грн с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.
17 ноября мэр Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.
Бюджетом столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн "Киевпасстрансу" и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда на нынешнем уровне.
Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.
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