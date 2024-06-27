Компания Allseeds black sea (ООО "Олсидз Блэк Си") пользуется неконкурентными льготными тарифами на перевалку своей продукции через ГП "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), что создает неравные условия на рынке и может свидетельствовать о возможных коррупционных составляющих в сделке, пишет издание "Комментарии".

Издание отмечает, что по условиям договора ОПЗ использует тариф по перевалке продукции "Олсидз" в 49 центов за тонну, в то время как сам "Олсидз" берет с грузовладельцев за перевалку не менее 15 долларов/тонну.

Эксперты указывают, что подобные льготные условия не могли быть приняты без одобрения Администрации морских портов Украины (АМПУ) и Фонда Госимущества, де-юре управляющего ОПЗ.

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В результате, "Олсидз" получает значительные конкурентные преимущества, используя льготные тарифы на перевалку продукции, что подрывает принципы честной конкуренции на рынке.

Другие компании, работающие в портах, оказываются в невыгодном положении, что может привести к уменьшению инвестиций и снижению доходов государства от портовой деятельности.

При этом, деятельность компании "Олсидз Блэк Си" ранее неоднократно фигурировала в уголовных производствах, в том числе, по уклонению от уплаты налогов.

Таким образом, ситуация вокруг ОПЗ и "Олсидз" показывает системные проблемы в управлении морскими портами – например, недостаток прозрачности и отсутствие эффективного контроля со стороны государственных органов, которые создают благоприятные условия для подобных злоупотреблений.