В первом чтении поддержали законопроект 268 народных депутатов.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Он отмечает, что за проект закона О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны ( регистрационный номер 7457) проголосовало 268 народных депутатов.

Голосовали за проект закона в первом чтении: фракция "Слуга народа" - 183 нардепа, "ЕС" - 10, "Батькивщина" - 1, "Голос" - 19, группа "Платформа за жизнь" - 16, "Восстановление" - 11, "За будущее" - 8, "Доверие" - 12, внефракционные - 8.

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Законопроектом разрешено использовать в медицинских целях препараты, которые были изготовлены из медицинского каннабиса.

Предусмотрено предоставление разрешения на контролируемый оборот каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса, а также основного наркотического вещества конопли – тетрагидракарбинола для их использования в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о правовом урегулировании вопроса выращивания, переработки, ввоза, вывоза, транспортировки по территории Украины, хранения и реализации растений рода конопли (Cannabis).

Сказано, что это расширит доступ больных к лечению онкологических и других тяжелых заболеваний, обуславливающих сильную боль и страдания пациентов, а также лечения посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате боевых действий.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Украины, высказался за необходимость легализации медицинского канабиса и развитие в Украине отрасли ментальной и физической реабилитации.

По его словам, это нужно для того, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

По его словам, надо легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечал, что правительственный законопроект максимально нивелирует риски использования его не по назначению.

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