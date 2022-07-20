Если петиция в ближайшие полтора мясяца наберет чуть больше 5 тысяч голосов, то ее рассмотрит президент.

Украинцы очень активно бросились поддерживать петицию про легализацию эротики и порно. Если документ наберет 25 тысяч голосов, то его рассмотрит президент Владимир Зеленский.

Соответствующая петиция №22/146438-эп обнародована на сайте главы государства.

Отдать свой голос в поддержку столь "важной" инициативе можно в течении еще следующих 76 дней. С дня ее публикации – 4 июня – "за" петицию проголосовали 19388 человек. Для того, чтоб она попала на рассмотрение к президенту еще необходимо собрать 5612 голосов.

По словам автора петиции, львовского писателя и музыканта Тараса Сиромского, большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность, а в Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова.

Кроме того, он считает, что данный закон не имеет никакого смысла, потому что все, кто хочет легально сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. В результате он лишь вредит экономике и правам человека в Украине, а суды за его нарушение напоминают Средневековье.

В СМИ время от времени появляются новость о том, что украинская полиция месяца следит за девушками, которые продают "нюдсы", и даже покупает такие фото, чтобы найти состав преступления, казалось бы, в невинном занятии.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине призывают легализовать порно и эротику, таким образом прекратив практику "охоты" на вебкам-моделей, которые продают откровенный контент в Интернете.

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