На сайте президента зарегистрировали петицию "О легализации эротики и порно на территории Украины".

В Украине призывают легализовать порно и эротику, таким образом прекратив практику "охоты" на вебкам-моделей, которые продают откровенный контент в Интернете.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

"Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают Средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", – пишет автор петиции, львовский писатель и музыкант Тарас Сиромский.

По его мнению, сам закон очень обобщен и дает пространство для его трактовки по-разному.

"В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно, и было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят!", – считает Сиромский.

В то же время он замечает, что сейчас огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска "преступников", вместо того, чтобы действия кибер-полиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, российской дезинформации и ботов, или же вместо того, чтобы выделить средства на украинизацию интернета.

Сама петиция была зарегистрирована 4 июля 2022 года. За два дня ее подписали более 1200 человек. Для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины, необходимо собрать 25 тысяч голосов – до конца сбора остался 91 день.

Отметим, украинская полиция периодически отчитывается об успешном раскрытии деятельности вебкам-моделей или же продавщиц "нюдсов". В частности, недавно в Полтаве девушку за фото с "клубничкой" приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в один год и обязали ее уплатить более 12 тысяч гривень за экспертизу. Также у нее изъяли "орудия труда" в виде кожаного кнута, фаллоимитаторов и анальной пробки.

При этом иногда девушки за счет откровенного контента даже приносят пользу государству. Так, в начале войны в Украине девушки организовали в соцсетях необычный сбор средств для поддержки армии – с помощью ню-фотографий.