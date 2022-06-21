Арестович заявил, что к ЛГБТ относится "как к людям с девиациями".

Общественная организация KyivPride выступила с требованием уволить внештатного советника главы ОПУ Алексея Арестовича после его заявлений о "пропаганде ЛГБТ".

С соответствующим требованием они выступили в Twitter, запустив соответствующий тег #ЗвільнітьАрестовича.

"Я много раз говорил, не буду скрывать, к ЛГБТ я отношусь, как к людям с девиациями. С отклонениями от нормы поведения. Я в этом смысле консерватор, другое дело - что я точно против их преследования. Я считаю, что человек всегда должен видеть в другом человеке прежде всего человека. И относиться как к человеку, если только тот не занимается развращением общества или других людей. И не совершает преступлений. Я к ЛГБТ отношусь нормально, а к пропаганде ЛГБТ - крайне жестко", - заявил он в одном из прямых эфиров 19 июня.

KyivPride резко осудила такое высказывание Арестовича и призвала уволить его.

"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича. Призываем Владимира Зеленского и Офис президента уволить этого человека с должности Советника. Это вопрос в обществе давно назрел. Подобная риторика от представителей власти недопустима, если мы хотим быть в ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме тега #ЗвільнітьАрестовича, набирающего популярность в соцсети, организация также заявила о планах найти соответствующую петицию.

Арестович в комментарии "Стране" ответил на требования активистов так: "Так а что тут комментировать? То активисты, то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю".

Вероятно, это отсылка к его заявлению об активистах, которое также было встречено критикой в соцсетях. Тогда Арестович заявил, якобы любая сфера в Украине успешна, пока там нет активистов.

"Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте - активисты еще не добрались. Агро инновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные Силы - мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов. Современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов", - выразился советник главы ОПУ.

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