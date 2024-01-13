По словам министра иностранных дел, все страны "Группы семи" и Евросоюза должны принять решительные меры по прекращению поставок в РФ товаров двойного назначения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 13 января, встретился в Киеве с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. На совместном брифинге Кулеба, в частности, призвал страны-члены G7 и Европейского Союза принять решительные меры по прекращению поставок в Россию товаров двойного назначения.

"К Франции в этом вопросе меньше всего претензий, но я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Группы семи" и ЕС наконец-то услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, которые содержат эти компоненты", - сказал глава украинского МИД.

Он уточнил, что страна-агрессор использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и приготовления пищи, а для извлечения из них отдельных запчастей для того, чтобы потом вмонтировать их в свои ракеты и убивать украинцев.

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"Списки компонентов, которые мы находим в сбитых российских ракетах, мы регулярно передаем партнерам", – отметил Кулеба.

В свою очередь Сежурне заявил, что Франция настроена усиливать возможности Украины изготавливать оружие.

"Мы настроены совместно усиливать способности Украины изготавливать системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области", - сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Помощь Франции Украине - последние новости

Франция начнет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Первые летчики должны прибыть в начале 2024-го года. После подготовки во Франции они будут учиться на курсах, организованных другими партнерами.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция и Великобритания сделали заявление о помощи Украине. В частности, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила, что "бок о бок с самого начала наши две страны работают вместе, чтобы гарантировать, что российская агрессия станет провалом".

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