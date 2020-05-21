Кличко объяснил, куда ушли деньги на уборку снега в Киеве в почти бесснежную зиму

Кличко утверждает, что столице удалось сэкономить 44,5 тыс. т соли.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что около 400 миллионов гривень, которые власть выделила коммунальщикам на посыпку дорог, позволит сэкономить тонны дорожной соли в следующую зиму.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 21 мая.

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По словам городского головы, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается заблаговременно – в начале лета. И никто не знает, какой будет зима – снежной или нет. Дорожную соль коммунальщики покупают еще с лета и осени.

При этом Кличко отметил, что из-за бесснежной зимы не все запасы соли потратили. Остатки соли – более 44,5 тысячи тонн - пригодятся и на следующий сезон. Поэтому город, утверждает Кличко, потратит значительно меньше на закупку соли.

Кроме того, часть средств направили на зарплаты работников «Киевавтодора».

Как сообщал УНИАН, в сезон с 2019 на 2020 год столичные коммунальщики из «Киевавтодор» потратили больше средств на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году.

Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019-й «Киевавтодор» потратил 328,2 миллиона гривень на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период. Тогда как в такой же сезон, но в этом году, расходы выросли до 395,4 миллиона гривень.