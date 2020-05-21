"Киевавтодор" потратил больше денег на уборку снега, чем в прошлом году, несмотря на бесснежную зиму

С 10 февраля в Киеве наступила метеорологическая весна.

В сезон с 2019 на 2020 год столичные коммунальщики из «Киевавтодор» потратили больше средств на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году.

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Документ с указанными расходами коммунальной корпорации опубликовал в Facebook юрист Ростислав Кравец.

Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019-й «Киевавтодор» потратил 328,2 миллиона гривень на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период. Тогда как в такой же сезон, но в этом году, расходы выросли до 395,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было, а уже с 10 февраля в столице началась метеорологическая весна.

Среднемесячная температура в Киеве составила +2,5°, что на 6,7° выше климатической нормы. Нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Осадков в Киеве за февраль выпало ровно 100 мм. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

Аномально теплую зиму в 2019-2020 годах зафиксировали и в Европе.