Девушка утверждает, что посылки вскрывают во время доставки.

Очередная клиентка заявила о краже во время доставки "Новой почтой".

Об этом она написала в Facebook.

Девушка утверждает, что отправила посылку отцу, однако она пришла ему не в полном составе.

"При мне посылка была упакована и наклейка была на шве пакета. А приехала она не полноценной и наклейка была уже в другом месте. Так как это был сюрприз, папа не мог знать, чего там не хватает. Мой провтык, надо было все рассказать и чтобы он знал. Но суть не в этом. Кто вскрывает пакеты на Новой почте и почему оттуда достают чужие вещи? Найдите эту крысу и накажите по заслугам", - пишет она.

Также клиентка возмутилась, что сотрудники НП не проверяют вес посылки. В частности, в ее случае вместо 300 г указали в накладной вес 2 кг.

В комментариях представитель компании извинился за случившееся и уточнил, что именно исчезло из пакета.

"Исчезли штаны. Я звонила на горячую линию, мне обещали перезвонить и решить проблему, но никто так и не позвонил", - ответила клиентка.

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