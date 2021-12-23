Отделения оборудуют примерочными.

Во всех отделениях "Новой почты", которая изменила график работы на новогодние праздники, появятся примерочные.

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам тестирования соответствующей услуги. Там пояснили, что многие клиенты покупают онлайн одежду и обувь, выбирая доставку в отделение НП. Теперь они смогут примерить заказанные вещи.

"Пилотный проект был запущен осенью и он охватил 50 отделений Киева, Львова, Одессы, Харькова и 15 областных и районных центров. Для пилота компания выбрала отделения из разных регионов Украины, которые имели нужную площадь, чтобы подробнее изучить клиентский опыт. Все примерочные "Новой почты" оборудованы вешалками для одежды, стулом и зеркалом в полный рост. Они располагаются в клиентской зоне отделений", - говорится в сообщении.

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Воспользоваться новой услугой клиенты смогут перед оплатой посылки с одеждой или обувью. Оператор отделения предварительно проверит содержимое посылки и количество вещей в ней. Одновременно на примерку можно будет взять не более одной вещи. Если товар подойдет - клиент оплачивает посылку, в ином случае - оформляет отказ.

Как сообщал УНИАН, ранее "Новая почта" обновила тарифы на доставку. Новые тарифы начнут действовать с 1 января.

Напомним, ранее клиентка "Новой Почты" осталась недовольна курьерской доставкой компании, заявив, что получила посылку от курьера в "печальном" состоянии.