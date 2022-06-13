Окончательное решение - за военно-врачебной комиссией.

Полностью освобождаются от мобилизации в Украине лишь те военнообязанные, которые сняты с воинского учета. А перед направлением на воинскую службу все обязаны пройти медосмотр.

Об этом рассказал "Телеграфу" адвокат Дмитрий Цыплицкий.

Он напомнил, что в Украине существуют несколько категорий "белых билетов". При этом те, кто имеет ограниченную пригодность к воинской службе, должны также пройти военно-врачебную комиссию, члены которой сделают вывод о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывнику. Это зависит от возраста, специальности и болезней воннообязанного.

Юрист подчеркнул, что окончательный вывод о непригодности вправе делать исключительно ВВК.

"Ни один диагноз частной клиники не может быть основанием для исключения лица из военного учета. Такую справку можно лишь предоставить медикам ВВК в консультативных целях, чтобы упростить им процесс установление четкого диагноза", - пояснил Цыплицкий.

Перед отправкой в воинскую часть призывника осматривают следующие специалисты:

хирург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

При наличии определенных медицинских показаний военнообязанного могут осматривать и другие специалисты. Каждый из них делает свою запись о его пригодности или непригодности.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.