В сети распространили дезинформацию о якобы призыве на военную службу несовершеннолетних.

Россия запустила в украинском сегменте сети фейк о якобы призыве на военную службу несовершеннолетних.

На это обратил внимание спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Телеграм-канале.

"По соцсетям распространяются дезинформационная реклама, призывающая родителей несовершеннолетних детей привлекать помощь для якобы защиты от призыва. Подчеркиваем: никто несовершеннолетних не призывает!",- подчеркнул он.

По словам Братчука, подобные рекламные кампании являются составной частью российских информационно-психологических операций, направленных на распространение паники и уныния в украинском обществе.

"Соблюдайте правила информационной гигиены. Вместе победим!", - призвал спикер Одесской ОВА.

Как сообщал УНИАН, в Украине в условиях военного положения под мобилизацию могут подпадать даже владельцы так называемых "белых билетов". По словам адвоката, военные билеты в Украине бывают нескольких категорий, определяющих степень годности военнообязанного к военной службе.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.