Кровать: виды и особенности выбора

Правильно подобранная кровать - залог комфортного сна, уютной обстановки и стильного интерьера комнаты.

Качество сна во многом зависит от кровати. Важно, чтобы мебель была удобной, подходила по размеру и соответствовала потребностям организма. Производители конструкций предлагают разные виды изделий. Рассмотрим их типы и особенности выбора, чтобы не прогадать с покупкой.

Вид: основные аспекты

От вида зависит внешний вид изделия. По конструктивным особенностям можно приобрести модели таких типов:

двухъярусные;

детские;

трансформеры;

с матрасом;

мягкие;

классические.

Двухъярусные модели — отличное решение, если в доме живет двое детей, а в комнате ограничено пространство для спальных мест. Устройство-трансформер — практичная кровать, в которой предусмотрен выдвижной механизм. Благодаря такой конструкции увеличивается размер спального места. Модели с матрасами позволяют дополнительно не покупать принадлежности для сна. Мягкие кровати — это мебель с обивкой. Такие конструкции не только очень удобны, но и добавляют уют в интерьер.

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Размер спального места: ключевые моменты

Чтобы сон был максимально комфортным, нужно правильно подобрать изделие по размеру. Бренды предлагают такие варианты кроватей:

Односпальные. Популярный вариант для обустройства детских. Такие конструкции подойдут для эктоморфов — стройных и легких.

Полуторные. Изделия шире, чем предыдущий вариант. Хороший выбор для одного человека. Мебель легко установить даже в негабаритной комнате.

Двуспальные. Такие модели популярны для семей. Пространства спального места достаточно для двух персон.

При выборе учитывайте, сколько человек и какой комплекции будет отдыхать. Детям можно подобрать односпальные модели, для взрослых лучше приобрести полуторные.

Материал: особенности выбора

Материал определяет сложность ухода за конструкцией, ее внешний вид, долговечность и износоустойчивость. Бренды предлагают изделия из таких основ:

Дерево. Экологичный материал с красивой естественной текстурой. Дерево хорошо сочетается с разными дизайнами интерьеров.

Металл. Конструкции из этого материала отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Металл выдерживает большой вес, не деформируется.

ДСП/МДФ. Отличный выбор, если ищете недорогую кровать. Древесно-волокнистые или стружечные плиты характеризуются невысокой ценой, но не уступают другим материалам в износоустойчивости.

ДСП/МДФ с обивкой. Снаружи плиты расположена ткань с наполнителем внутри. Благодаря этому изголовье, боковые планки изделия мягкие.

Если бюджет позволяет, рекомендуем купить предмет интерьера из дерева или металла.

Дерево: популярные варианты

Стоимость изделия и дизайн во многом зависят от породы дерева. Популярны кровати из таких видов:

Бук. Оттенки варьируются от светлого желтого до коричневого.

Клен. Подойдет, если ищете кровать светлого оттенка.

Сосна. Кровати из этого материала считаются премиальными.

Дуб. Не уступает сосне в антисептических свойствах, но превосходит ее по износоустойчивости.

Ольха. Материал устойчив к механическим повреждениям.

Если ищете конструкции премиального сегмента, обратите внимание на модели из дуба или сосны. Рекомендуем купить такую мебель в детскую, чтобы обеспечить хороший микроклимат. Клен — удачное решение, если нужен недорогой вариант.

Вывод: какую купить кровать

Для большой семьи лучше подобрать двуспальную модель с нишей с размерами от 180x200 см. Такая конструкция обеспечит комфорт пары во время сна, а в отсек под матрасом можно спрятать часть личных вещей. Для одной персоны подойдет полуторный вариант. В плане материала ориентируйтесь на бюджет. Детям лучше выбрать односпальную деревянную модель.

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