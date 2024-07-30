Кровать: виды и особенности выбора

Качество сна во многом зависит от кровати. Важно, чтобы мебель была удобной, подходила по размеру и соответствовала потребностям организма. Производители конструкций предлагают разные виды изделий. Рассмотрим их типы и особенности выбора, чтобы не прогадать с покупкой.
Вид: основные аспекты
От вида зависит внешний вид изделия. По конструктивным особенностям можно приобрести модели таких типов:
- двухъярусные;
- детские;
- трансформеры;
- с матрасом;
- мягкие;
- классические.
Двухъярусные модели — отличное решение, если в доме живет двое детей, а в комнате ограничено пространство для спальных мест. Устройство-трансформер — практичная кровать, в которой предусмотрен выдвижной механизм. Благодаря такой конструкции увеличивается размер спального места. Модели с матрасами позволяют дополнительно не покупать принадлежности для сна. Мягкие кровати — это мебель с обивкой. Такие конструкции не только очень удобны, но и добавляют уют в интерьер.
Размер спального места: ключевые моменты
Чтобы сон был максимально комфортным, нужно правильно подобрать изделие по размеру. Бренды предлагают такие варианты кроватей:
- Односпальные. Популярный вариант для обустройства детских. Такие конструкции подойдут для эктоморфов — стройных и легких.
- Полуторные. Изделия шире, чем предыдущий вариант. Хороший выбор для одного человека. Мебель легко установить даже в негабаритной комнате.
- Двуспальные. Такие модели популярны для семей. Пространства спального места достаточно для двух персон.
При выборе учитывайте, сколько человек и какой комплекции будет отдыхать. Детям можно подобрать односпальные модели, для взрослых лучше приобрести полуторные.
Материал: особенности выбора
Материал определяет сложность ухода за конструкцией, ее внешний вид, долговечность и износоустойчивость. Бренды предлагают изделия из таких основ:
- Дерево. Экологичный материал с красивой естественной текстурой. Дерево хорошо сочетается с разными дизайнами интерьеров.
- Металл. Конструкции из этого материала отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Металл выдерживает большой вес, не деформируется.
- ДСП/МДФ. Отличный выбор, если ищете недорогую кровать. Древесно-волокнистые или стружечные плиты характеризуются невысокой ценой, но не уступают другим материалам в износоустойчивости.
- ДСП/МДФ с обивкой. Снаружи плиты расположена ткань с наполнителем внутри. Благодаря этому изголовье, боковые планки изделия мягкие.
Если бюджет позволяет, рекомендуем купить предмет интерьера из дерева или металла.
Дерево: популярные варианты
Стоимость изделия и дизайн во многом зависят от породы дерева. Популярны кровати из таких видов:
- Бук. Оттенки варьируются от светлого желтого до коричневого.
- Клен. Подойдет, если ищете кровать светлого оттенка.
- Сосна. Кровати из этого материала считаются премиальными.
- Дуб. Не уступает сосне в антисептических свойствах, но превосходит ее по износоустойчивости.
- Ольха. Материал устойчив к механическим повреждениям.
Если ищете конструкции премиального сегмента, обратите внимание на модели из дуба или сосны. Рекомендуем купить такую мебель в детскую, чтобы обеспечить хороший микроклимат. Клен — удачное решение, если нужен недорогой вариант.
Вывод: какую купить кровать
Для большой семьи лучше подобрать двуспальную модель с нишей с размерами от 180x200 см. Такая конструкция обеспечит комфорт пары во время сна, а в отсек под матрасом можно спрятать часть личных вещей. Для одной персоны подойдет полуторный вариант. В плане материала ориентируйтесь на бюджет. Детям лучше выбрать односпальную деревянную модель.
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