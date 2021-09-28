Медики выясняют причины недуга ребенка.

Патрульные Одессы помогли местной паре доставить в больницу 3-летнего сына, который просто в салоне прекратил дышать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родители Димы объясняют, что накануне у их сына внезапно подскочила температура – и он начал задыхаться. Взрослые не стали ждать "скорую" и сами принялись за сопровождение ребенка в больницу.

Однако на выезде автомобиль застрял в пробке.

"Мы сигналили, кричали в окна, просили, чтобы пропустили, потому что ребенок просто переставал дышать в машине", – рассказала мать Димы в комментарии журналистам.

Именно тогда отец мальчика заметил на дороге патрульных и обратился к ним за помощью.

"Я, конечно, кричал. Был в панике. Говорил: помогите, у меня ребенок умирает в машине", – поделился одессит.

Полицейские включили сирену и доставили мальчика, у которого остановилось дыхание, в реанимацию.

Как рассказали в больнице, состояние ребенка действительно было тяжелое. Дима нуждался в немедленной госпитализации.

Больной пробудет в больнице еще несколько дней, пока медики выясняют причины его недуга.

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Автор: Виолетта Орлова