Каждые два месяца семье Оксаны нужно отдавать по 165 тысяч гривень.

Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур в студии "Завтрака с 1+1" и у себя на странице в Фейсбук поделилась трогательной историей мамы 4-летнего Захара, 38-летней Оксаны Лысенко.

"Давайте вместе поможем спасти маму для одного маленького мальчика. Я прошу спасти жизнь Оксаны Лысенко. Ее сыночку, Захарчику, всего 4 года. У них впереди еще должно быть столько светлых моментов", - обратилась к неравнодушным украинцам Алла Мазур, которая и сама поборола онкологию.

Читайте также"До мурашек по коже": ведущая 1+1 Алла Мазур показала щемящее фото с покойной мамойУ Оксаны Лысенко непростая история. Пока врачи определяли природу злокачественной опухоли, у женщины развилась четвертая, самая тяжелая стадия заболевания. Но несколько операций, семь тяжелых химиотерапий дали шанс на жизнь. Впереди длительное лечение. В течение двух лет женщине должны давать препараты, увеличивающие ее шансы на выздоровление вдвое. Однако этому есть своя цена: каждые два месяца семье нужно отдавать по 165 тысяч гривень. Это вынуждает Оксану обратиться за помощью к совершенно незнакомым людям.

Публично поддержать женщину и ее сына решила и телеведущая Алла Мазур. "Я знаю, что мы умеем делать чудеса, если мы объединимся. Давайте попробуем, чтобы и на этот раз чудо произошло, чтобы Захарчик и его мама счастливо жили", - с верой призвала телеведущая.

История отчаянной борьбы с болезнью Оксаны Лысенко - по ссылке.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375414124371179 Лысенко Оксана Петровна

Приватбанк 4149499381687944 Лысенко Александр Викторович (муж Оксаны)

Автор: Григорий Бондарь