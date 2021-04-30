Леонид Кравчук напомнил, что в Украине было три миллиона членов КПСС.

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему при его президентстве не рассекретили архивы КГБ.

Об этом он рассказал в ток-шоу "Право на владу".

Кравчук напомнил, что в Украине было три миллиона членов КПСС.

"Если тогда бы сразу, когда Украина стала независимой, и в Верховной Раде из 450 народных депутатов 370 были коммунистами - представьте себе, как можно было в этой ситуации принимать антикоммунистические решения. Они просто не голосовались. И надо было, как Иван Плющ делал это - он просто собирал людей группками: одних просил, одним грозил, одним обещал для того, чтобы проголосовали. Поэтому я знаю, что это было", - пояснил Кравчук.

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Рассекречивание архивов КГБ

Согласного одного из четырех законов о декоммунизации, которые были приняты в 2015 году, все "коммунистические" документы полностью открыты. Деятельность советских спецслужб и НКВД рассекретил закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов». Украинские граждане, чьих родных репрессировали в те времена, получили возможность разыскать информацию о них, а историки – исследовать трагическую эпоху.

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Автор: Олег Давыгора