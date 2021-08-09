Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram архивное фото, на котором у него еще растут волосы и даже имеется борода. Неожиданно, да?
"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991 год", - подписал снимок Гордон.
Пользователи сети удивились от такой фотографии телеведущего. Очень неожиданно видеть его в таком образе, так как большинство людей привыкли к тому, что он всегда лысый.
"Как настоящий чеченец", "Какой красивый грузин", "Умоляю, Дмитрий - отпусти бороду", "Как диктатор", "Дмитрий Гордонидзе", "Я бы подумал, что это американский киногерой", - пишут пользователи сети в комментариях под снимком.
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