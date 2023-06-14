Теперь животное в безопасности, мейн-кун перебрался в украинскую столицу.

Видео спасения мейн-куна Макса из затопленного Херсона быстро облетело соцсети, став вирусным. Журналисты ТСН узнали, кто же вытащил кота-гиганта из зоны бедствия и где он живет теперь.

Коту-богатырю 7 лет, весит он около 10 килограммов. Сейчас животное перебралось в столицу. "Он сейчас очень пугается громких звуков, новых людей, ему необходимо время для того, чтобы адаптироваться", - говорит владелица пушистого Виктория Куликова. Кота взяли в семью, когда ему было три месяца. По паспорту его звали Штирлиц.

Виктория вместе с братом Дмитрием ранее жили в микрорайоне Корабел в Херсоне. Весной прошлого года они решили выехать с тогда еще оккупированной территории в Киев. А их бабушка с дедушкой наотрез отказались покидать дом, кот Макс остался с ними. Не хотели пенсионеры выезжать и после подрыва россиянами Каховской ГЭС, хотя дедушка тяжелобольной. В конце концов пожилых людей вывезли спасатели в местную больницу.

Макса тогда забрать не смогли, потому что спасатели работали под обстрелами и очень спешили. Но дверь квартиры оставили открытой. Животное просто испугалось и убежало. В Херсоне волонтерил одноклассник Дмитрия Андрей, он и согласился помочь. Говорит, был очень удивлен, увидев такого огромного кота. Эвакуировали четвероногого на лодке под обстрелами оккупантов. А уже на следующее утро пушистый был в Киеве.

Спасение животных после подрыва россиянами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило ряд территорий, в частности в Херсонской области. Сразу была объявлена эвакуация населения из-за катастрофы, спасатели освобождали из водяной ловушки и животных.

Министерство внутренних дел Украины рассказало о том, как помочь животным на подтопленных территориях на примере спасения собаки.

Из-за теракта на Каховской ГЭС в Одесскую область прибивает трупы животных и домашнее имущество пострадавших людей.

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