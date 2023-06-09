Также военные показали, в каком состоянии сейчас находится побережье Черного моря.

Из-за теракта на Каховской ГЭС к Одесскому заливу прибивает трупы животных и домашнее имущество пострадавших людей.

Об ужасных "подарках", прибывающих к побережью Черного моря в социальных сетях сообщают местные жители. В частности, об обломках мебели, огромных частях домов - крышах, дверях и т.д. сообщает население пригорода Одессы и Южного.

"Продолжает массово заходить вода из Херсона. Там тупо все... от крыш домов, российских мин, до трупов животных...", - рассказывают люди.

Кроме того, в соцсетях появились сообщение о колючей проволоке, которой перекрывают проход для некоторых пляжей в районе Большого Фонтана, в частности возле пляжа "Ривьера". Люди уверены, что это делается, чтобы препятствия проход к морю. Еще некоторые граждане пишут, что якобы видели трупы погибших жителей Херсонской области, которые "прибивает" к берегу. Правда это или нет - пока еще неизвестно.

Зато оперативное командование "Пивдень" обнародовало видео, на котором зафиксировано, как выглядит сейчас одесское побережье: вода очень мутная и пенится от грязи.

В то же время Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области обнародовало заявление первого заместителя начальника учреждения Святослава Литошко, который успокаивает жителей Одесской области относительно возможного ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в регионе.

"Она контролируемая. Мы имеем в достаточном количестве реагенты для локализации и ликвидации любых нештатных ситуаций", - заявляет чиновник.

По его словам, подрыв дамбы повлекло затопление территорий и, когда вода отойдет, может произойти замор рыбы.

"Также с затоплениями в воду может попасть что угодно. Некоторые уже видели, как морем вдоль Южного плавают вещи людей, которые вымыло из квартир и домохозяйств на Херсонщине", - констатирует Литошко.

Он уверяет, что специалисты круглосуточно проводят отборы питьевой воды и отслеживают цены в магазинах и аптеках города. По его данным, цены пока еще не изменились, повышения кишечных болезней не наблюдается. Тем не менее, областное управление Госпродпотребслужбы усиливает лабораторный контроль за молочными, рыбными и мясными товарами на всех рынках региона.

Также чиновник предостерег жителей региона от покупки продуктов питания на стихийных рынках.

В свою очередь, начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтверждает: из-за теракта на Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков.

"В акватории моря у берегов Одесской области уже зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы, обломки зданий и деревья. Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам. Все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления РФ", - заявил Кипер.

Подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС

Теракт на Каховской ГЭС, который Россия совершила в ночь на 6 июня, нанес Украине колоссальный ущерб. Из-за подрыва дамбы затоплены десятки населенных пунктов, гибнут люди, флора и фауна. Грязные потоки вместе с взрывными устройствами, которые были установлены оккупантами, несет реками в Черное море. 8 июня военные сообщили, что уничтожили в Одесской области один из них - противопехотную мину.