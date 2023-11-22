Теперь к ее составу присоединился действующий министр Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом говорится в указе главы государства №771/2023 от 22 ноября. В частности, украинский лидер на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановил ввести в персональный состав Ставки действующего министра Украины.

Речь идет о вице-премьер-министре Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министре цифровой трансформации Украины Михаиле Федорове.

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В то же время президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Экс-главу Госспецсвязи Щиголя подозревают в коррупции

Сегодня Высший антикоррупционный рассматривает дело о возможной причастности бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя к коррупции.

Экс-чиновника подозревают в завладении 62 миллионами гривен на закупке программного обеспечения. Одному из организаторов этой схемы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 миллионов гривен. Слушание о причастности Щиголя еще продолжается.

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