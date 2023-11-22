Президент Украины Владимир Зеленский изменил персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом говорится в указе главы государства №771/2023 от 22 ноября. В частности, украинский лидер на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановил ввести в персональный состав Ставки действующего министра Украины.
Речь идет о вице-премьер-министре Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министре цифровой трансформации Украины Михаиле Федорове.
В то же время президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.
Экс-главу Госспецсвязи Щиголя подозревают в коррупции
Сегодня Высший антикоррупционный рассматривает дело о возможной причастности бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя к коррупции.
Экс-чиновника подозревают в завладении 62 миллионами гривен на закупке программного обеспечения. Одному из организаторов этой схемы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 миллионов гривен. Слушание о причастности Щиголя еще продолжается.