Экс-лидер коммунистов Симоненко во время оккупации Киевской области бежал в РФ в сопровождении российского спецназа.

Служба безопасности собрала доказательную базу на Петра Симоненко - бывшего народного депутата, руководителя запрещенной коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.

Как говорится в сообщении СБУ, в период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству РФ относительно его "эвакуации" в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал и "расквартировал" в своем доме.

"С 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси. Оттуда он переехал в РФ, где его назначили заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза"", - сообщили подробности в СБУ.

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Также в ведомстве отметили, что по указанию депутата Госдумы РФ Геннадия Зюганова Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Как уточнили в офисе Генпрокурора, ему инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или к захвату государственной власти, оправданию, признанию правомерной, отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Запрет Коммунистической партии Украины

В мае 2022 года почти через семь лет после принятия так называемого "закона о декоммунизации" в Украине окончательно была запрещена Коммунистическая партия.

Сначала Окружной административный суд Киева постановлением от 16 декабря 2015 года прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу. Все это время КПУ продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.

Но в мае 2022 года Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете коммунистической партии Украины вступило в законную силу.

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