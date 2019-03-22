Омелян на Крюковском вагонзаводе: «Капсулу Hyperloop будем делать здесь»

Ранее министр заявлял о возможности в течение 5 лет создать участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop, который соединит Балтику и Черное море.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает возможным изготовление сверхскоростной пассажирской капсулы для украинского проекта Hyperloop на Крюковском вагоностроительном заводе (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Читайте такжеА мы сядем в Hyperloop, и поедем… когда-нибудь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, знакомясь с производственным процессом на предприятии.

«Капсулу Hyperloop будем делать здесь», - сказал министр, а журналисты отметили, что зафиксировали его высказывание.

В пресс-службе Мининфраструктуры агентству УНИАН уточнили, что речь идет о проекте Hyperloop в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые заявил, что в Украине займутся разработкой нового вида транспорта – отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA. Он сообщил, что для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, «Укроборонпром», «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ПО «Южмаш»), «Каховский завод электросварочного оборудования», «Интерпайп Украина», Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций, а также – зарубежную компанию Octagonal Corporation, которая, как отметил министр, занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Позже к проекту присоединилась компания Hyperloop Transportation Technologies, подписав меморандум о сотрудничестве с Мининфраструктуры Украины, который предусматривает строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км.

В прошлом году Омелян заявил, что считает реальным в течение 5 лет создать участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop, который соединит Балтику и Черное море.

Справка УНИАН. Hyperloop – это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд – герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.